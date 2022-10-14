قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن سر نجاح منظمة أوبك بلس هو تماسك دولها وأعضائها وتلاجمهم.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي : ” سأظل أذكر أصدقائي هنا بأن سر نجاح أوبك بلس هو أولاً وقبل كل شيء تماسكنا وتستطيعون أن تروا ذلك أمامكم ، ونموذجنا التشغيلي يسير جداً”.

وتابع : ” ندعو المنظمات الدولية الأخرى إلى أن يحذو حذونا لأن لدينا على الأقل سجلاً يثبت أننا ناجحون”.

وواصل : ” لطالما كان خيارنا أن نحرص على أن نكون منتبهين ولنكون منتبهين علينا أن نكون جازمين واستباقيين وبكل تأكيد أن نستبق الأحداث أي أن نكون مبادرين، إنه مبدأ سهل نجد أنفسنا ملتزمين به “.

وأردف : ذلك الالتزام مكننا أن نحافظ على سوق بترول مستدامة، ولو قارنت ما حققته أوبك بلس بما يحاول غيرها تحقيقه سأترك لكم الحكم على نتائج تلك المقارنة.