أوضح رئيس قسم تفتيش مصانع الأغذية والمياه في الهيئة العامة للغذاء والدواء، حسن أبا الخيل، الإجراءات التي اتخذها الفرق الرقابية بحق مصنع الألبان المخالف بالرياض.

وأوضح أنه تم ضبط المنتجات المخالفة وطلب خطة تصحيحية من المصنع وتطبيق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية بحق مصنع الألبان المخالف، وفقا لما ذكره خلال حديثه بقناة الإخبارية.

يذكر أن الهيئة أعلنت يوم أمس أن الفرق الرقابية ضبطت 432 كجم من المنتج النهائي داخل المصنع، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.