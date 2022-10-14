شهدت العاصمة المصرية القاهرة وتحديداً بمنطقة حدائق القبة جريمة قتل بشعة لفتاة على يد عامل في مقر عملها بعدما حاول التحرش بها والتعدي عليها لكنها قاومته .

وتعود التفاصيل إلى العثور على جثة فتاة مقتولة داخل شركة مقاولات وبانتقال رجال الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن جثة المرأة، مصابة بجرح بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بجسدها.

وبينت التحقيقات أن المتهم، هشّم رأس الضحية، التي تدعى فاطمة، (32 سنة)، وسدد لها عدة طعنات بأنحاء جسدها وفر هاربًا، بعد أن قاومته ودافعت عن شرفها ونفسها وهو يحاول التعدّي عليها.

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