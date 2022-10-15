أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مدى إمكانية استفادة الأسرة من الدعم السكني أكثر من مرة.

وأشار سكني إلى أنه يحق للأسرة الاستفادة من الدعم السكني من خلال جهة واحدة مرة واحدة فقط سواء من صندوق التنمية العقارية أو برنامج سكني سواء كان الطلب باسم الزوج أو الزوجة.

ولفت إلى أنه من شروط البرنامج ألا يكون لدى المتقدم أو أحد المرافقين بالطلب منزل ملائم للسكن، كما دعا إلى الاطلاع على كل شروط الاستحقاق من خلال الدخول على الموقع ومراجعة اللائحة التنفيذية.