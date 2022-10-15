سجلت منطقة اليورو عجزًا تجاريًا قياسيًا في أغسطس، وفي ظل هذه الخلفية، إذا تم إيقاف التيسير الكمي فستضطر الدول التي تحتفظ باحتياطياتها في السندات الأمريكية إلى بيع هذه السندات لتغطية العجز.

وفي الوقت نفسه، لا يوجد مشترين للسندات الأمريكية، حتى جانيت يلين أبدت قلقها من نقص السيولة في سوق السندات الأمريكية.

وهذا يعني أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى موجة من عمليات بيع السندات الأمريكية وزيادة سعر الفائدة عليها إلى قيم عندما يبدأ هرم الديون في الانهيار.

والاستنتاج هو أن استئناف التسهيل الكمي أمر حتمي وسيتم تنفيذه على نطاق هائل، فمن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تضخم مفرط.

وعلى أي حال، فإن النظام المالي العالمي غير متوازن بالفعل، والتقلبات تدفعه بالفعل إلى قطع صغيرة