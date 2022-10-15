قلد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب بن سدحان الحربي في مكتبه مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة النعيرية العميد ماجد بن تركي القحطاني رتبته الجديدة بعد صدور الامر السامي بترقيته الى رتبة عميد.

ومن جانبه هنأ اللواء الحربي العميد القحطاني بمناسبة الترقية ، متمنيا له المزيد من النجاح والتقدم .

وقد عبر القحطاني عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من لدن المقام السامي مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي .

وتبارك اسرة الصحيفة إذ اسعدها الخبر للعميد القحطاني الترقية وتتمنى له النجاح والتوفيق والف مبروك ،،