أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بإدارة الحلقات القرآنية، وبالتعاون مع الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية البرنامج التعليمي الدائم للحلقات القرآنية بالمسجد الحرام على أوقات وفترات متعددة تناسب أوقات الطلاب والطالبات .

وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية عمر بن عمير المعبدي، أن البرنامج التعليمي يستهدف الطلاب والطالبات الراغبين في صحبة كلام الله عز وجل “حضورياً ” في رحاب المسجد الحرام، عبر مسارات متنوعة ومستويات متدرجة تراعي أعلى درجات الإتقان والجودة التعليمية.

وأفاد المعبدي أن البرنامج التعليمي لهذا العام يضم جميع الفئات العمرية الصغار والشباب والكبار رجالاً ونساء، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين يزيد عن 2400 طالب وطالبة، مبيناً أن البرنامج انطلق في أول أسبوع بقسم الطلاب، حيث انتظم فيه حتى اللحظة ما يزيد عن 400 طالب، تم توزيعهم على 30 حلقة موزعة على 6 فترات على مدار الساعة، وقد حدد بدروم توسعة الملك فهد للطلاب من الأبواب (75 و 76 و 77 و 81 و 82 و 83) ، لافتاً النظر إلى أن قسم الطالبات سينطلق يوم الأحد القادم في التوسعة الشمالية للطالبات من باب رقم (114)، على عدة فترات من الفجر إلى العشاء .

وأكد أن من أهداف البرنامج تقديم خدمة تعليمية نوعية تليق بقداسة المكان وعظمة الرسالة ،‫ وإعداد جيل قارئ وحافظ لكتاب الله، ومتخلق بأخلاقه، وتفعيل دور المسجد الحرام لخدمة القرآن الكريم وإقرائه، وحفظ أوقات الطلاب، بما يعود عليهم بالنفع والبركة ونشر ثقافة حفظ كتاب الله والترغيب فيه.‬

ولفت أن التسجيل ما زال متاحاً لكافة فئات المجتمع الطلاب والطالبات والموظفين والمتقاعدين الراغبين في حفظ كلام الله عز وجل بين جنبات وأروقة المسجد الحرام ، وذلك عبر الرابط التالي: هنــــــــا

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