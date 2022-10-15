الاعداد السابقة للصحيفة
السبت15 اكتوبر

زجاج يضع فتاة في موقف محرج

منذ 1 ساعة
0
1122
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    اقتصادي يوضح فوائد رفع سن التقاعد

    اقتصادي يوضح فوائد رفع سن التقاعد

    منذ 7 دقيقة
    0
    1107
    أكثر الرموز التعبيرية المحبوبة على مواقع التواصل

    أكثر الرموز التعبيرية المحبوبة على مواقع التواصل

    منذ 20 دقيقة
    0
    1013
    المملكة تعرب عن تضامنها مع تركيا جراء انفجار المنجم

    المملكة تعرب عن تضامنها مع تركيا جراء انفجار المنجم

    منذ 35 دقيقة
    0
    1124
    ضبط 16 ألف مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

    ضبط 16 ألف مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

    منذ 38 دقيقة
    0
    1114

    زعل عشانها رفضت الزواج

    منذ 44 دقيقة
    0
    1124