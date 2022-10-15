الاعداد السابقة للصحيفة
السبت15 اكتوبر

زعل عشانها رفضت الزواج

منذ 41 دقيقة
0
1121
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    اقتصادي يوضح فوائد رفع سن التقاعد

    اقتصادي يوضح فوائد رفع سن التقاعد

    منذ 4 دقيقة
    0
    1104
    أكثر الرموز التعبيرية المحبوبة على مواقع التواصل

    أكثر الرموز التعبيرية المحبوبة على مواقع التواصل

    منذ 17 دقيقة
    0
    1009
    المملكة تعرب عن تضامنها مع تركيا جراء انفجار المنجم

    المملكة تعرب عن تضامنها مع تركيا جراء انفجار المنجم

    منذ 32 دقيقة
    0
    1121
    ضبط 16 ألف مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

    ضبط 16 ألف مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

    منذ 35 دقيقة
    0
    1111

    زعل عشانها رفضت الزواج

    منذ 41 دقيقة
    0
    1121