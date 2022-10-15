كعادته لفت لاعب الهلال علي البليهي الأنظار باحتفاليته بعد تسجيل الهدف الثالث في شباك الطائي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

واحتفل البليهي بتسجيل هدف الفوز في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2، بقيامه بتقبيل شاشة الـ VAR.

يذكر أن الهلال سيواجه نظيره الباطن الخميس 15 ديسمبر، فيما يواجه الطائي نظيره بها في اليوم ذاته.