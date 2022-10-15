أكدت منظومة التوظيف الكتروني (جدارة) أنه جار العمل على الانتقال إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف التي وافق عليها مجلس الوزراء بشهر فبراير من العام ٢٠٢١م وقد أشارت المنظومة إلى أن كل البيانات المسجلة سابقا في جدارة بما فيها النقاط المكتسبة ستكون متوفرة عبر المنصة —الخ فاللهم اجعل تلك المنصة عامل خير وفاتحة أمل وفلاح لشباب وشابات هذا الوطن الذين لا يزالون يرزحون تحت نير البطالة والذين كلت اقدامهم من دخولهم مباني الشركات والمؤسسات لإجراء المقابلات طمعا بالحصول على عمل ليفتحوا بيوتا ويكونوا أسرا ويوفروا جيوب آبائهم ليوجهوا ما لديهم من نقود ادخروها للأيام السوداء أبطأ الله بقدومها وحقيقة وحسب علمي ومما أسمع وأقرأ وأرى أن هناك عشرات الاجتماعات ورسم الاستراتيجيات التي مرت علينا والتي آخرها هي جدارة التي كانت تعمل على التخفيف من البطالة وتشغيل العاطلين وقد عجزت عن الوصول إلى الهدف المنشود وبالأحرى أكثرها فشلت تماما من تحقيق مضمونها ولكن أملنا بالله وثم بتلك المنصة أن تؤتي ثمارها أو على الأقل جل ثمارها وتحقق طموح حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله ووفقهم في كل ما يتجهون إليه ولكن ولكن يا ترى هل ستكون تلك المنصة آخر طريق تتنكبه أو تسلكه حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الموارد البشرية تجاه التخفيف من البطالة إن لم يكن القضاء عليها عسى أن يكون ذلك ويعلم الجميع أن البطالة مرض اجتماعي قل ألا يوجد في وطن ولكنها تتفاوت نسبتها بين وطن وآخَر ومهما تكون نسبتها إلا أنها مقلقة للحكومات ومؤلمة للعاطلين ومزعجة لأولياء الأمور ؛ ختاما أتمنى ومن أعماق قلبي ألا تتحول تلك المنصة عن هدفها وألا تدخل في غيبوبة مثل سابقاتها من خطط واستراتيجيات وأن تفعل مضمونها بكل حرص وأن تقتنص أي فرصة ترى فيها طريقا يوصل إلى التوطين وتشغيل العاطلين من أبنائنا وبناتنا فهم جديرون بخدمة هذا الوطن العظيم وهم عدته هذا الوطن الذي نحبه بقلوبنا ونفديه بأرواحنا وبأ فعالنا وهو دارنا عشنا على أرضه وسندفن بها ونبعث منها قال سبحانه ((منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم مرة أخرى))