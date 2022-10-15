صرح مدرب الهلال رامون دياز، بأن لقاء الطائي بالنسبة له كان على جزئين، حيث قدم اللاعبون في الشوط الأول أداءً مميزًا ولكن في الشوط الثاني تراجع الأداء على حد قوله.

وقال دياز في تصريحات عقب لقاء الطائي في الجولة الثامنة من دوري روشن: “التركيز في الشوط الثاني كان أقل بشكل كبير مما ساهم في كثرة الأخطاء”.

وتابع: “واجهنا الكثير من الصعاب والغيابات، بعد فترة التوقف الطويلة سنستعيد الكثير من اللاعبين المصابين ونعود لأداءنا المعتاد”.

وأضاف: “قررنا أن يكون معسكرنا داخلي في فترة التوقف أثناء كأس العالم وسنضع تدريبات على فترتين وبرنامج اليوم الكامل خصوصا مع دخول الاجواء الجميلة في شتاء المملكة، وبالنسبة للمعسكر الاعدادي للموسم كان كاف في بريطانيا”.