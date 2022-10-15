أكد منيف الحربي كاتب ومحلل سياسي أن قرار المملكة بتمديد تأشيرات الأوكرانيين على خلفية الأزمة مع روسيا موقف ذو بعد إنساني

وقال الحربي :” هذا الموقف الإنساني خفف على الأوكرانيين كثيرا حيث كان هناك في بداية الأزمة ضبابية، وهذه دائما مواقف المملكة ليس فقط مع أوكرانيا وإنما مع العديد من الدول في مراحل مهمة”.

وأضاف “أن تصل مساعداتك إلى 156 دولة هذا يؤكد أن مبدأك الثابت هو تقديم المساعدات بعيدا عن البعد الديني والمذهبي والعرقي، كما أن مبادرة المملكة في قمة الـ 20 بالرياض بتخفيف فوائد الديون يعبر عن نهج تنموي”.

محلل سياسي : أن تصل مساعداتك إلى 156 دولة فهذا يعني أن مبدأك الثابت هو تقديم المساعدات بعيدا عن البعد الديني والمذهبي والعرقي .. ومبادرة المملكة في قمة الـ 20 بالرياض بتخفيف فوائد الديون يعبر عن نهج تنموي@MoneefAmmash#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/b84xXOwAGs — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 15, 2022