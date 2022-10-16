أكد استشاري الليزك والقرنية الدكتور طراد القاضي، على إن عمليات تغيير لون عدسة العين غير آمنة نهائياً.

وقال القاضي، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع على “روتانا خليجية”، أن تلك العملية تتم عن طريق زرع شريحة على شكل سواد العين لتغطيته، وأغلب تلك العمليات تجرى في أماكن غير صحية.

وأضاف أن أحد طرق تغيير لون العين تتضمن إجراء فتحة في القرنية الشفافة وبعد ذلك يضع القائم على تلك العملية صبغة داخل القرنية، بينما لا يزال ذلك تحت الدراسة.

ونوه “القاضي” إلى أن المفروض العدسات اللاصقة تمنع لمن هم أقل من 18 سنة، كما نصح باستخدام العدسات اللاصقة اليومية لأنها تكون ألين وأنظف وتعطي راحة أكثر.

كما حذر القاضي من تنظيف العدسات اللاصقة بالمياه مؤكداً على ضرورة استخدام محلول تنظيف العدسات لأن المياه قد تصيبه بالأميبا وهي نوع من أنواع الفطريات.

ونصح القاضي مستخدمي العدسات اللاصقة بالابتعاد عن الحرارة ، والغبار ، وعدم النوم بها لتفادي الالتهاب في القرنية، وعدم السباحة بها.

وأوضح الاستشاري أنواع العدسات وهي : العدسة اليومية والأسبوعية والشهرية، كما أن هناك عدسات طبية تكون بمقاس محدد وعدسات للزينة لا يشترط فيها المقاس.

وأشار إلى الحالة التي تستدعي ارتداء عدسات لاصقة بدلاً من النظارة قائلاً أن هناك عدسات لاصقة علاجية لمن لديه مشاكل في القرنية ويحتاجون للعدسات لأنها الحل الوحيد الذي يمكنهم من الرؤية كمرضى القرنية المخروطية.