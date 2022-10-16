علق صالح أبونخاع رئيس نادي ضمك السابق، على خوض الهلال مباراته أمام الطائي، بأطقم التدريبات بعد أن فقد قمصانه الرسمية قبل المواجهة.
وقال صالح أبونخاع:”حدثني عن الهلال .. أغلب النقاد والمحللين والمغردين محبين وكارهين ذهبوا للحديث عن سرقة الطقم واحتجاج الطائي”.
وأشار:”لم أسمع أو اقرأ عن عدم فقدان لاعبي الهلال تركيزهم ودخولهم المباراة وكأن شيء لم يكن”.
وتابع:”حتى سجلوا هدفين كانت قابلة للزيادة حتى وهم يتعادلون لم يفقدوا تركيزهم”.
يذكر أن مباراة الهلال والطائي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-2 في مباراة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن.
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