كشفت سيمينز الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس المبيعات، البلد التجاري لخدمات المؤسسات، أخصائي اتصال رقمي ومبيعات، مهندس أول الاختبار والتكيف، متدرب الاختبار والتكليف، مدير مشروع تجاري.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مهندس ما قبل البيع، مدير مشروع نظام الحريق، تنفيذي مبيعات، مهندس اختبار الحماية، متدرب (الموارد البشرية)، رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات، خدمة العملاء، سائق قطار، موظف (HSE)، مهندس تقدير، مراقب وحدة الأعمال، ممثل المشروع في الموقع (مشروع مترو الرياض)، وغيرها.

وأشارت سيمينز الألمانية، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع الشركة