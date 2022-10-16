نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة نحو 18 ألف جولة لمراقبة الأسواق والأسعار، تخللتها 1.062 زيارة ميدانية موجهة لرصد الأسعار، تم خلالها إجراء أكثر من 32 ألف عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع خلال الأسبوع الماضي.

وقامت الفرق الرقابية للوزارة خلال هذه الجولات برصد أسعار 280 سلعة ومنتجًا عبر نظام الرصد الإلكتروني، لتتم متابعتها بدقة والوقوف على أي ارتفاعات غير مبررة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل فوري.

وتهدف هذه الزيارات إلى مراقبة الأسواق ورصد مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة، والتأكد من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

وتدعو الوزارة المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.