أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد على تراجع طفيف بنسبة 0.1 % مغلقا عند 11406 نقاط (- 16 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال، هي الأدنى منذ إبريل 2020.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” بأكثر من 1 % عند 35 ريالا.

وهبط سهما “السعودية للكهرباء” و”أكوا باور” بنسبة 2 % عند 25.50 ريال و157.20 ريال على التوالي.

وتصدر سهما “سلامة للتأمين” و”مجموعة الحكير” تراجعات اليوم بنسبة 6 % عند 13.34 ريال و18.06 ريال على التوالي، كأدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

في المقابل، ارتفع سهم “مصرف الراجحي” بأقل من 1 % عند 81.70 ريال.

وصعد سهم “زين السعودية” بنسبة 2 % عند 12.68 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 11.4 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت توقيع اتفاقية لنقل ملكية 8069 برجاً بقيمة 3.03 مليار ريال، متوقعة تحقيق مكاسب بقيمة 2.2 مليار ريال.

وأنهت أسهم “مجموعة صافولا” و”جبل عمر” و”المراعي” و”اتحاد اتصالات” و”سلوشنز” و”العربي الوطني” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “دار المعدات” ارتفاعات اليوم بنسبة 5 % عند 72.70 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.6 مليون سهم.