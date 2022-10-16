توصلت دراسة حديثة، إلى أن المؤثرات العقلية والنفسية أكثر تأثيرا من العوامل المادية والأمراض والعادات السيئة.

وأوضحت الدراسة الجديدة، التي تم نشرها في دورية Aging البحثية، أن العوامل السيكولوجية مثل الشعور بالحزن والوحدة تضيف حوالي 1.65 عامًا من سرعة وصول الإنسان إلى الشيخوخة، وتأثيرها يتخطى تأثيرات الجنس البيولوجي وبيئة التنشئة والحياة، وكذلك الحالة الاجتماعية والعادات السيئة مثل التدخين.

وأشاروا إلى أن الدراسة توصلت إلى الدور الكبير الذي يلعبه المكون السيكولوجي في الدراسات المرتبطة بالشيخوخة؛ وذلك نظرًا للتأثير الكبير لهذا المكون على العمر البيولوجي.

وتتضمنت الدراسة معلومات جسدية عن 16 متغيرا من متغيرات الدم، مثل مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر وضغط الدم.

وقد استندت بيانات الحالة النفسية للمشاركين في الدراسة إلى 8 مشاعر، وهي الانزعاج والوحدة والحزن والتشتت والقلق والاكتئاب واليأس والخوف.

وباختبار الخوارزمية على الأفراد المرضى، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون مع السرطان أو أمراض القلب وغيرها، فقد تنبأت بدقة بأنهم أكبر سنًا من نظرائهم في المجموعة الصحية الرئيسية.

ولكن تأثير هذه الظروف على العمر المتوقع لم يتجاوز 1.5 سنة، وهذا أقل بقليل من التأثير الكلي لجميع المتغيرات النفسية مجتمعة؛ مما أدى إلى تسريع الشيخوخة بمقدار 1.65 سنة، وفقًا للخوارزمية.