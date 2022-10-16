أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن طلب تحاليل لا داعي لها من المريض يعتبر أكل لأموال الناس بالباطل.

وقال النمر: “شخص سليم يشتكي كتمة فطلب منه الطبيب عمل تخطيط، سونار جهد، ثم قسطرة شرايين، ثم قسطرة لقياس الضغط في الرئتين، وأخيرا أشعة مغناطيسية للقلب، وفي النهاية لم يتم علاج المريض”.

وتابع: “وبعد أخذ التاريخ المرضي وفحص المريض بدقة اتضحت المشكلة وتم علاجها خلال أسبوع”.

وأضاف: “إدخال المريض في سلسلة من الفحوصات والتحاليل التي لا داعي لها، أكلٌ لأموال الناس بالباطل حتى ولو كان على التأمين الطبي”.