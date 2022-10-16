تستعد بعثة المنتخب السعودي للمغادرة إلى أبوظبي، غدا الأثنين، للبدء في المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر استعداداً لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في أبوظبي خلال الفترة 17 من شهر أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر.

ويخوض المنتخب خلال المرحلة الثالثة 5 مباريات ودية، الأولى أمام منتخب مقدونيا في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي.

وستكون الودية الثانية أمام منتخب ألبانيا في 26 أكتوبر، والثالثة أمام منتخب هندوراس في 30 أكتوبر.

ويختتم الأخضر ودياته للمرحلة الثالثة بمواجهة منتخب بنما في 10 نوفمبر القادم على مدينة زايد الرياضية.