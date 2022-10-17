قال الدكتور صالح الدماس استشاري الأمراض الصدرية أن دخان البخور قد يكون أكثر ضرراً من دخان السجائر.

وأضاف خلال لقاء في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية أن الملوثات التي تنبعث من عملية الاحتراق تركيزها أعلى من التركيز الذي تسمح به الجهات التنظيمية.

ولفت إلى أن ما يقال حول أن شرب الماء يقلل من أضرار دخان البخور غير صحيح ، موضحاً أن ذلك غير دقيق وعلى العكس فقد أثبتت أن الأشخاص الطبيعيين لديهم مايكروبات طبيعية داخل تجويف الفم ، والتغيير في تركيبة هذه الميكروبات قد يؤدي إلى أمراض ، ووجد أن التعرض اليومي للبخور يؤدي إلى تغير في تركيب هذه البكتيريا ويحولها إلى أخرى ضارة.

وتحدث “الدماس” عن أضرار المبخرة الكهربائية موضحاً أنها أقل ضرراً من المبخرة العادية .

وأضاف أن الأشخاص الذين ليس لديهم تحسس أو ربو ولا يتعرضون للبخور بشكل مباشر ليس عليهم ضرر بإذن الله تعالى.

وأوضح “الدماس” الطرق الآمنة لاستخدام البخور وتجنب أضراره قائلاً : ” أولاً يجب استخدام الفحم الطبيعي قدر الإمكان أو المبخرة الكهربائية ثانياً بعد وضع خشب العود على الجمر المشتعل ضعه في المكان الذي تحب وغادر المكان لأن المشكلة في الدقائق الأولى ، لا تضع المبخرة في مكان مغلق وجيد التهوية”.

وحدد الدماس أن أبرز الأضرار للبخور هو أنه أحد المهيجات الشديدة لنوبات الربو الحاد ويجب على مرضى الربو البعد عن كل أنواع المهيجات وأولها البخور.

وأكد “الدماس” على أن دخان البخور ضار جدا بالصحة لأنه ينتج عنه انبعاثات ضارة نتيجة احتراقه منها غازي أول وثاني أكسيد الكربون وأكسيدات النيتروجين.