تحدث محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل أزمته مع شقيقته، قائلا إنه أجبر شقيقته على دخول المستشفى بعد أن ضبطها مع طليقها حسام حبيب وهما يتعاطيان المخدرات في إحدى الشقق.

وأوضح محمد عبد الوهاب أن سارة الطباخ وحسام حبيب هما السبب في تدمير حياة شقيقته، مبينا أنهما السبب في تعاطيها المخدرات.

ولفت إلى أن موقفه القانوني سليم، وأنه لن يخرج شقيقته من المستشفى حتى تعود إلى طبيعتها، ويؤكد الأطباء أنها أصبحت بخير.

وتابع أنه كان يعمل مع شقيقته إلى أن تزوجت من حسام حبيب، وقامت بعدها بمقاطعته ومقاطعة والدته، مشيرا إلى أنه لم يعتد عليها بالضرب، ولكن سارة الطباخ وحسام حبيب هما من يتهمانه زورا بذلك.