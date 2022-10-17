علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على الضغوط التي تتعرض لها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد أنباء دخولها المستشفى.

وقال عمرو أديب، أن شيرين على حافة الانتحار، مضيفا: “خايف شيرين تضيع مننا بسبب كل الضغوط اللي بتتعرض ليها، مش ممكن كمية التقطيع اللي بتحصل ليها من الكل، هنصبح في يوم نلاقيها انتحرت”.

وأوضح: “لو صح كلام أخوها أنها تتعرض لأزمات ولا تستطيع الخروج من المستشفى يبقى كلام خطير ..مش معقول الي بيحصل دا من كل الأطراف.. شيرين فنانة عظيمة معقول دي تكون نهايتها؟”.