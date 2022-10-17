تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫65946 مقابل الريال الواحد 0٫27321

– الدولار: 3٫75740 مقابل الريال الواحد 0٫26614

– درهم إماراتي: 1٫02295 الريال الواحد الواحد 0٫97756

– ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60191

– دينار أردني: 5٫29964 مقابل الريال الواحد 0٫18869

– دينار كويتي:12٫12703 مقابل الريال الواحد 0٫08266

– دينار بحريني:9٫98832 مقابل الريال الواحد 0٫10012

– الريال القطري:1٫03197 مقابل الريال الواحد 0٫96902

– الدرهم المغربي: 0٫34156 مقابل الريال الواحد 2٫93065

– الجنيه المصري: 0٫19149 مقابل الريال الواحد 5٫22175