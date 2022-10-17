الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين17 اكتوبر

راحت عليه في الثلوج

منذ 16 دقيقة
0
999
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    راحت عليه في الثلوج

    منذ 16 دقيقة
    0
    1000
    نصائح من&#8221; الغذاء والدواء&#8221; لتجنب الهدر الغذائي

    نصائح من” الغذاء والدواء” لتجنب الهدر الغذائي

    منذ 21 دقيقة
    0
    1111
    أسعار النفط ترتفع اليوم الإثنين بعد تراجع الدولار

    أسعار النفط ترتفع اليوم الإثنين بعد تراجع الدولار

    منذ 26 دقيقة
    0
    1112
    بالفيديو.. &#8220;الذايدي&#8221;: جميع الاخبار عن ما حدث في مباراة الهلال والطائي غير صحيحة

    بالفيديو.. “الذايدي”: جميع الاخبار عن ما حدث في مباراة الهلال والطائي غير صحيحة

    منذ 31 دقيقة
    0
    1100

    حادث مروع لسائق فقد السيطرة

    منذ 36 دقيقة
    0
    1021