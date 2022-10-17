أكد الناقد الرياضي محمد الذايدي، أن جميع الاخبار عن ما حدث في مباراة الهلال والطائي غير صحيحة.

وقال محمد الذايدي، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن ما قيل عن رفض المراقب للطقم الثالث غير صحيح، وقيل أن الطقم الأزرق اختفى وهذا البديل ولكن ذلك غير صحيح.

وأشار الذايدي، إلى أن الأطقم التي ارتدتها الفرق والحكام معتمدة من الرابطة قبل المباراة بـ24 ساعة، مؤكدا أن الأندية أصبحت تأخذ الطقم الذي اعتمدته الرابطة فقط.