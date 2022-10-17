الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين17 اكتوبر

زحمة القطارات في الهند

منذ 1 ساعة
0
1021
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    لحظة سقوط مقذوف على مطار

    منذ 32 دقيقة
    0
    1012
    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا انفجار منجم الفحم في ولاية بارتين

    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا انفجار منجم الفحم في ولاية بارتين

    منذ 37 دقيقة
    0
    1109
    خبير اقتصادي: مداخيل النفط ستتبخّر كودائع الناس

    خبير اقتصادي: مداخيل النفط ستتبخّر كودائع الناس

    منذ 41 دقيقة
    0
    1117
    طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية

    طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية

    منذ 47 دقيقة
    0
    1114

    بينه وبين الموت لحظات

    منذ 52 دقيقة
    0
    1010