أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن منح قطر حق استضافة كأس آسيا 2023.
وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على انحصار المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027 بين المملكة والهند وإعلان البلد المستضيف في فبراير 2023.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن منح قطر حق استضافة كأس آسيا 2023.
وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على انحصار المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027 بين المملكة والهند وإعلان البلد المستضيف في فبراير 2023.
عاد قطر زغيرونه و الله يستر لا يطلعون لنا بطاقة هيا جديدة حق كاس آسيا مثل مالت كاس العالم و نبتلش ولا نقدر نروح نحضر المباريات