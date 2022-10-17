أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن منح قطر حق استضافة كأس آسيا 2023.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على انحصار المنافسة على استضافة كأس آسيا 2027 بين المملكة والهند وإعلان البلد المستضيف في فبراير 2023.