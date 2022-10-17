اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك …
صوره تستحق الحمد والشكر …
أكثر شي شدني في الصورة قوطي الببسي المقطوط بركن الصورة السفلي عي اليمين هههههههههههههه
متأكدين هالصورة من الرياض !؟ أشك في ذلك وهيئة الرجال من اليمن وشكل الصورة من تعز وليست من الرياض
اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك …
صوره تستحق الحمد والشكر …
أكثر شي شدني في الصورة قوطي الببسي المقطوط بركن الصورة السفلي عي اليمين هههههههههههههه
متأكدين هالصورة من الرياض !؟ أشك في ذلك وهيئة الرجال من اليمن وشكل الصورة من تعز وليست من الرياض