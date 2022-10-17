الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين17 اكتوبر

فتاة تقع في شر أعمالها اثناء محاولتها للسرقة

منذ 58 دقيقة
0
1016
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    &#8220;الشخير&#8221; أثناء النوم يزيد من خطر الموت

    “الشخير” أثناء النوم يزيد من خطر الموت

    منذ 28 دقيقة
    0
    1103
    بالفيديو والصور.. طائرات مسيرة روسية تضرب مبنى هام في كييف

    بالفيديو والصور.. طائرات مسيرة روسية تضرب مبنى هام في كييف

    منذ 34 دقيقة
    0
    1125
    &#8220;استشاري&#8221; يوضح مؤشرات هامة تدل على ضرورة استئصال اللوزتين (فيديو)

    “استشاري” يوضح مؤشرات هامة تدل على ضرورة استئصال اللوزتين (فيديو)

    منذ 39 دقيقة
    0
    1115
    التدريب التقني تخفض تكلفة الساعة المعتمدة في البرامج التطبيقية المسائية

    التدريب التقني تخفض تكلفة الساعة المعتمدة في البرامج التطبيقية المسائية

    منذ 43 دقيقة
    0
    1120
    بالفيديو.. نقل 7 أعضاء من متوفّى دماغيًّا بالطائف إلى عدد من المرضى

    بالفيديو.. نقل 7 أعضاء من متوفّى دماغيًّا بالطائف إلى عدد من المرضى

    منذ 49 دقيقة
    0
    1114