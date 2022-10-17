تمكن فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى أبها الخاص العالمي بعسير ، من إجراء عملية جراحية لإنقاذ مقيم بالعقد الرابع من العمر بعد إصابته في الوجه أثناء عمله بمهنة الحدادة مما أدى إلى شقوق عميقة بأنسجة الخد والشفة ونزيف حاد بالأوعية نتيجة دخول اجسام معدنية .

في هذا الإطار أوضح الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين أنه تم إجراء عملية ايقاف نزيف الاوعية الدموية، وإزالة الاجسام المعدنية والمسامير بالوجه ،وإغلاق الجروح تجميلياً دون أي مضاعفات ولله الحمد ، مضيفاً : اُجريت الجراحة من خلال الفريق الطبي برئاستي ، بالإضافة إلى الدكتورة هند عبدالناصر اخصائية التخدير بالمستشفى، ولقد تمت متابعة استشفاء المريض وينعم بصحة وعافية.

مشيراً إلى أنه تم التأكد من استعادة الوجه لوظائفه الحيوية والشكل الطبيعي ، حيث تم ذلك من خلال استخدام الأساليب التكنولوجية لتقديم أفضل نتائج التجميل، مبيناً أن جراحة تجميل الوجه تساعد على تصحيح العيوب وضبط نسب منطقة معينة ، مع إصلاح النتوءات أو التورمات أو غير ذلك من الأمور التي تعكّر الثقة بالنفس مستقبلاً. كما تتيح الإجراءات الجراحية تحقيق تغيرات بنيوية، وترميم ملامح معينة في الوجه، وتعزيز المظهر الطبيعي.

من جانبه أعرب المريض عن اعتزازه وشكره، وتقديره بتقدم الخدمات الطبية بالمستشفى مثمنًا جهود الفريق الطبي الذي أجرى العملية.

جدير بالذكر أن مستشفى أبها الخاص العالمي ، تملك مجموعة مختارة من خبراء جراحة التجميل المتخصصين في الإجراءات الجراحية وغير الجراحية لمساعدة المرضى على تحقيق أهدافهم التجميلية، والتخلص من علامات شيخوخة الوجه وتحسن المظهر الطبيعي للوجه للاستمتاع بالحياة بمظهر جديد وطاقة وحيوية أكبر، و لتقديم نتائج تتماشى مع التوقعات بإذن الله ، من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والتقنيات للتقليل من الندوب وتحقيق أفضل النتائج، التي تساهم في تطوير حس الثقة بالنفس مع التقدم في العمر.