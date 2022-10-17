نوه أمن الطرق، اليوم الاثنين، بأنه تم تخفيض سرعة الطريق بالقرب من حفر العتش على طريق الرياض – القصيم تدريجياً إلى (80) كلم/ ساعة.
وأوضح أمن الطرق، أن اللوحات الإرشادية على الطريق وضعت لسلامتك ضمن مبادرة مشتركة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
نوه أمن الطرق، اليوم الاثنين، بأنه تم تخفيض سرعة الطريق بالقرب من حفر العتش على طريق الرياض – القصيم تدريجياً إلى (80) كلم/ ساعة.
وأوضح أمن الطرق، أن اللوحات الإرشادية على الطريق وضعت لسلامتك ضمن مبادرة مشتركة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
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