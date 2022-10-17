نوه أمن الطرق، اليوم الاثنين، بأنه تم تخفيض سرعة الطريق بالقرب من حفر العتش على طريق الرياض – القصيم تدريجياً إلى (80) كلم/ ساعة.

وأوضح أمن الطرق، أن اللوحات الإرشادية على الطريق وضعت لسلامتك ضمن مبادرة مشتركة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.