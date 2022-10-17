كشفت الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع)، عن توفر وظائف للثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة (المدينة المنورة، القصيم، تبوك، الطائف).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- سكرتير (تبوك):

– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، وغيرها .

2- مهندس التخطيط (المدينة المنورة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية)، وغيرها .

3- مدير شؤون التدريب والتطوير (القصيم):

– مؤهل تعليمي مناسب مع خبرة قيادية في البرامج والاستراتيجيات والتدريب والتطوير .

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

4- كيميائي (الطائف):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الكيمياء).

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الكيمياء بقطاع المياه.

5- مسؤول البيئة والصحة والسلامة (تبوك):

– درجة البكالوريوس في البيئة والصحة والسلامة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال.

6- مشغل نظام المراقبة – سكادا (الطائف):

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نظام التشغيل – سكادا SCADA.

– معرفة مبادئ نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة.

وللتقديم ومعرفة بقية الشروط والتفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي :

1- سكرتير ( تبوك) : هنا

2- مهندس التخطيط (المدينة المنورة): هنا

3- مدير شؤون التدريب والتطوير (القصيم): هنا

4- كيميائي (الطائف): هنا

5- مسؤول البيئة والصحة والسلامة (تبوك): هنا

6- مشغل نظام المراقبة – سكادا (الطائف): هنا