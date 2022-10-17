كشفت الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع)، عن توفر وظائف للثانوية فأعلى بعدة مدن بالمملكة (المدينة المنورة، القصيم، تبوك، الطائف).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- سكرتير (تبوك):
– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، وغيرها .
2- مهندس التخطيط (المدينة المنورة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية)، وغيرها .
3- مدير شؤون التدريب والتطوير (القصيم):
– مؤهل تعليمي مناسب مع خبرة قيادية في البرامج والاستراتيجيات والتدريب والتطوير .
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
4- كيميائي (الطائف):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الكيمياء).
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الكيمياء بقطاع المياه.
5- مسؤول البيئة والصحة والسلامة (تبوك):
– درجة البكالوريوس في البيئة والصحة والسلامة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال.
6- مشغل نظام المراقبة – سكادا (الطائف):
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نظام التشغيل – سكادا SCADA.
– معرفة مبادئ نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة.
وللتقديم ومعرفة بقية الشروط والتفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي :
1- سكرتير ( تبوك) : هنا
2- مهندس التخطيط (المدينة المنورة): هنا
3- مدير شؤون التدريب والتطوير (القصيم): هنا
4- كيميائي (الطائف): هنا
5- مسؤول البيئة والصحة والسلامة (تبوك): هنا
6- مشغل نظام المراقبة – سكادا (الطائف): هنا
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