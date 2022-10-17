رصد شهود عيان سقوط طائرة عسكرية روسية، على مبنى سكني في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار الروسية.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية، بأن سبب تحطم الطائرة من طراز “سو-34″هو حدوث اشتعال بأحد المحركات أثناء عملية الإقلاع، فيما تمكن الطاقم من القفز بالمظلات قبل سقوطها.

وقال أحد شهود العيان: “تحطمت الطائرة في مدينة ييسك.. على مبنى 20/1 السكني بشارع كومونيستيتشسكيا، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء من جميع أنحاء المدينة، والمروحيات تحلق في الجو”.

فيما قالت خدمات الطوارئ، أن الحادث أسفر عنه تضرر 15 شقة، فيما لم تقع أضرار في المرافق الاجتماعية القريبة من موقع التحطم.

وأكدت مديرية الطوارئ في كوبان، أن مساحة منطقة الحريق موقع تحطم الطائرة تبلغ حوالي ألفي متر مربع، واشتعلت النيران في الطوابق الخمسة الأوائل من المبنى.