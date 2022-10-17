أعلنت شركة أرامكو عن تعاونها مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة ماكديرموت العالمية، للعمل على إنشاء منطقتي تصنيع بحريتين لتصنيع وتجميع المنصات والهياكل البحرية في المملكة.

وقالت أرامكو في بيان اليوم الاثنين، إن إنشاء المنطقتين يأتي في إطار استراتيجية أرامكو السعودية لمحاولة دعم لتوطين الصناعات البحرية، ويتحقق بهما تكامل مع أعمال مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.

وأوضحت أرامكو أنها تتوقع أن يُسهم إنشاء المنطقتين في تحسين تكلفة وفاعلية سلسلة الإمداد، وتوفير فرص استثمارية عالية القيمة المالية والتشغيلية، مع الإسهام في توطين أنظمة الإمداد والخدمات وسرعة إنجاز الأعمال وتقليل التكاليف.

وسيتم إنشاء المنطقتين الجديدتين في رأس الخير وفقًا للمعايير الدولية. كما يهدف المشروع إلى تسخير أحدث التقنيات في ذلك بهدف الإسهام في خدمة متطلبات المملكة، ومنطقة الخليج والمناطق الأخرى.

ومن المخطط بدء تشغيل المرافق بحلول الربع الثالث من عام 2023، وذلك بقدرة إنتاجية أولية مجمعة تُقدر بنحو 70 ألف طن متري سنويًا. وعند تشغيلها بالكامل، يُتوقع أن توفر هذه المناطق العديد من الوظائف المباشرة وغير مباشرة، مع معدل سعودة مستهدف يصل إلى 70%.

ومن المتوقع أن تستفيد مناطق التصنيع البحرية من البنية التحتية المتقدمة في رأس الخير، بما في ذلك ميناء رأس الخير، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.