تنطلق اليوم إحدى أبرز الأفكار السياحية السعودية الفريدة والتي تدخل عالم الفندق الفاخر وتتفوق على قطاع الفنادق البوتيك (الأقل من 20 غرفة) .

ووسط واجهة الرياض ينطلق “الكروز باص” باحتفال كبير يحضره لفيف من المسئولين في وزراه السياحة والصندوق السياحي والداعمين والكثير من وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي .

والفكرة عبارة عن تدشين فندق متحرك عبارة عن ثلاثة غرف فاخرة يصل بالطلب إلى أي مكان ويرافقه طاقم العمل الفندقي وأبرزهم شيف طهي على أرقى مستوى، ويمكن للسياح القادمين من الخارج استئجار الفندق وكذلك السعوديين والمقيمين يمكنهم حجز الباص كغرف فندقية مع جميع النشاطات والإعاشة في الأماكن المميزة في الوجهات الشهيرة.

يعمل الباص كروز من أول ديسمبر في منطقة العلا كمرحلة أولى ثم ينتقل إلى الأحساء وينبع و أملح و جازان والمدينة الاقتصادية والرياض وجدة والدمام والخبر والطائف والباحة وعسير.

يشير “أنس السفياني” مؤسس ومبتكر الفكرة والذي شارك مشروعات وبرامج في قطاع السياحة وفاز بعدة معسكرات في ريادة الأعمال والابتكار إلى تفرد الفكرة كفكرة سعودية تواكب التطور الكبير في قطاع السياحة السعودي بالإضافة إلى تلبية المتطلبات الجغرافية بالمملكة والوصول إلى أماكن بعيدة قد يتعذر معها وجود خدمات سياحية راقية.

من جهته أكد إبراهيم المطيري المدير التنفيذي للمشروع أن أهم ما يميز المشروع هو القدرة على التنقل والوصول لكل مكان وأي مكان بالإضافة إلى أنها فكرة سعودية غير مستنسخة وكشباب سعودي نتفرد بالتجرية الثرية.

وأضاف المطيري أنه بعد الفوز وتهيئة الفكرة للتنفيذ تم تقديم الدعم من بنك التنمية الاجتماعي وفقا للالتزام بالمعايير البيئية الخضراء للسياحة والإيواء بالمملكة ، وسينطلق التنفيذ أول ديسمبر المقبل في مدينة العلا.

يذكر أن معالي الأستاذ أحمد الخطيب وزير السياحة، قد أطلق برنامج “رواد السياحة” في توفير الخبرات العالمية الواسعة في المجال أمام قادة المستقبل لقطاع السياحة في المملكة في شهر يونيو الماضي، ويهدف إلى تشجيع السعوديين والسعوديات على العمل في القطاع حتى يؤدون دورهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

وكان برنامج رواد يتضمن ثلاثة أهداف مبنية على تنمية المهارات في مجال السياحة ورعايتها ودعمها كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة المهنية ومساعدة المهنيين حديثي العهد على توسيع معارفهم ومؤهلاتهم اللازمة للدخول في المجال ودعم مسيراتهم المهنية من خلال صقل مهاراتهم. وسيساعد البرنامج المتدربين على إيجاد فرص العمل في القطاع.