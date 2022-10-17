أكد عبدالرحمن العازمي خبير الإرشاد النفسي والأسري، على أهمية التوعية، واعتماد مقرر الأخلاق في التعليم من المرحلة الابتدائية، موضحا أنهم أهم أدوات حماية الأطفال من دعوات الشذوذ والمثلية.

وقال العازمي: “الشذوذ هو إطفاء لمصابيح العقل وإشعال لقناديل العاطفة فإذا أردتم إنقاذ أطفالكم لا تهملوهم وتتركونهم للعدو”.

وتابع: “إذا تركتم أطفالكم ستجدونهم في مرحلة من المراحل لا هم نساء يعتمد عليهن ولا هم رجال يدافعون عن وطنهم”.

ولحماية الأطفال من دعوات الشذوذ والمثلية عبر الإنترنت، قال: “يجب أن نجيب على تساؤلاتهم، فإذا كانت ثقافة العيب عندنا عالية فالعيب في الجيب العيب في جوالك وقد يتعرض إليه الطفل في أي لحظة”.

وأضاف: “إذا سأل الطفل سؤال نتكلم ونجيب ونعلمه أنهم أشخاص غير أسوياء وأن افعالهم لا تمثل ديننا”، وأوضح أن ابنته 8 سنوات سألته عن هاشتاق عن الشذوذ يصل للترند كل أسبوع بموقع تويتر، قائلا: “جلست معها وشرحت لها الأمر وأن هذا ضد قيمنا وأخلاقنا وموضوع انحرافي ويهاجم قيم مجتمعنا”.

واستكمل: “لا بد أن يكون طفلي صديقي حتى لا يصادق شخصا آخر ويجب أن أكسر الحواجز بيننا”.

د.عبدالرحمن العازمي (خبير الإرشاد النفسي والأسري): التوعية، واعتماد مقرر الأخلاق في التعليم من المرحلة الابتدائية أهم أدوات حماية الاطفال من دعوات الشذوذ والمثلية @drabdrhmanazmi@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/us5N6K5b2C — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 17, 2022