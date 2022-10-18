تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3٫70054 مقابل الريال الواحد 0٫27023
– الدولار: 3٫75953 مقابل الريال الواحد 0٫26599
– درهم إماراتي: 1٫02353 الريال الواحد 0٫97701
– ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57747
– دينار أردني: 5٫30265 مقابل الريال الواحد 0٫18859
– دينار كويتي: 12٫12204 مقابل الريال الواحد 0٫08249
– دينار بحريني: 9٫96984 مقابل الريال الواحد 0٫10031
– الريال القطري:1٫03248 مقابل الريال الواحد 0٫96854
– الدرهم المغربي: 0٫34425 مقابل الريال الواحد 2٫90780
– الجنيه المصري:0٫19101 مقابل الريال الواحد 5٫23534
التعليقات
اترك تعليقاً