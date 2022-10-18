كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد منسق البحوث السريرية، مهندس ميكانيكي أول، تقني ، تصوير إشعاعي، أخصائي مختبر الجينوم I، مصمم جرافيك، محلل إدارة قواعد البيانات، استشاري طب الأطفال التنموي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تقني القلب والأوعية الدموية ، غير جراحي، كبير أخصائي أمراض النطق واللغة، الممرضة الأولى ، طب أورام الكبار، فني ، CSSD، باحث مشارك “مسؤول السلامة”، منسق تعليم ، شؤون التمريض، تقني التخدير.

وأشارت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 17 أكتوبر 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقع لينكدإن لخدمات التوظيف