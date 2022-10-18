أظهرت صور صادمة إقدام مسلحون حوثيون على قتل فتاة يمنية بدم بارد، وذلك في محافظة صنعاء مديرية بني حشيش، بعد أن رفضت الخروج من بيتها وأرضها.

وتفصيلا، رفضت “الأم” تنفيذ أوامر المشرفين من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران حين طلبوا منها الخروج من بيتها بقصد نهبه.

وكشفت صور أخرى مظهر أطفال جالسون قبالة أحد المنازل التي استهدفها مسلحون حوثيون، يرتدون ملابس عسكرية ومدنية.

وجاء ذلك خلال عمليات مداهمة أسفرت عن اقتحام 3 منازل أحدها يعود للضحية عادل شبيح الصرفي، والذي تمت تصفيته الثلاثاء الماضي مع حفيده وولده الثاني بعمر 10سنوات.

كما أنه بعد السطو على منزل الرجل بقوة السلاح، قاموا بتكسير الأبواب والعبث بمحتوياته وترويع وترهيب الأطفال والنساء ونهب سيارته وبعض ممتلكاته.