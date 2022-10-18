كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، عن المجموعة الأولى من الأفلام المختارة ضمن فئة “سينما السعودية الجديدة” للعرض في دورته الثانية ، التي تضم 11 فيلمًا تعرض لأول مرة، و5 أفلام تعرض لأول مرة على الساحة الدولية ، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 – 10 ديسمبر القادم في جدة.

واستكمالاً للنجاح الذي حققته الدورة الافتتاحية، سيُرحب المهرجان بصناع الأفلام والمواهب الجديدة، والإعلاميين، والجمهور على مدار عشرة أيام من الفعاليات، التي ستشهد عرض أكثر من 120 فيلمًا من أفضل الأفلام على مستوى العالم، بالإضافة إلى برنامج حافل بصناعة الأفلام وعروض الجماهير .

وأفاد مدير البرنامج السعودي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محيي قاري أن المهرجان احتفى العام الماضي بعرض مجموعة ثرية ومتنوعة من الأفلام القصيرة الشيقة التي قدّمتها مجموعة من المواهب الواعدة، لافتاً إلى أن مجموعة الأفلام التي ستعرض التي يقدمها مجموعة من صنّاع الأفلام السعوديين تهدف إلى إلقاء الضوء على المواهب السعودية المُبدعة ، وذلك من حيث اختلاف قصص الأفلام المعروضة التي يجمعها التشويق والإثارة ، الأمر الذي يؤكد على المستقبل الواعد الذي ينتظر صناعة الأفلام في المملكة.