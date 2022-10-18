ظهر تطبيق جديد باسم “كن حقيقيا” (BeReal)، والذي تأسس في نهاية عام 2019 في باريس، على أيدي رائدَي أعمال فرنسيَّين. تزامن ذلك مع بدء انتشار جائحة «كورونا»، والتزام الناس منازلهم، وانشغلوا بمنصات كانت رائجة أصلاً، مثل «إنستغرام» و«تيك توك» و«نتفليكس».

وأوضحت التقارير، أنه كان على تطبيق «BeReal» أن ينتظر أكثر من سنتَين، حتى يخترق زحمة المنصات ويتصدّر المرتبة الأولى على متجر «أبل ستور» للتطبيقات الإلكترونية، بين يوليو وسبتمبر 2022.

وجرى تحميل تطبيق «BeReal» أكثر من 53 مليون مرة حول العالم حتى اللحظة. وحدَهما شهرا سبتمبر وأكتوبر راكَما 25 مليون تحميل. لا اشتراكات مطلوبة، ولا إعلانات تُزعج المستخدمين، كما يحصل أخيراً على المنصات الأخرى.