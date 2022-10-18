سجل كرستيانو رونالدو هدفين فقط هذا الموسم مع فريقه مانشستر يونايتد، وسط استغراب وتساؤلات حيث يعتقد كثيرون أن مسيرة الهداف البرتغالي في مرحلة تراجع بعد سنوات من الإبداع.

وكان كريستيانو رونالدو قد وعد منذ فترة بالتحدث علنًا عن “الأكاذيب” التي قيلت عنه الصيف الماضي عندما حاول اتخاذ طريقة للرحيل عن مانشستر يونايتد.

وكان النجم البرتغالي يسعى بشدة للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن لم يكن هناك عرض مناسب فأُجبر على البقاء.

وتعهد بإجراء مقابلة في غضون أسبوعين للكشف عن الحقيقة ودحض الأكاذيب حول مستقبله ولكن مر أكثر من شهر منذ هذا الوعد.