يعتبر مسجد الرحمة في جدة هو أول مسجد بالعالم يبنى على سطح البحر، وبات نقطة التقاء للحجاج والمعتمرين.

ويحرص الحجاج والمعتمرون على زيارته والسياح من غير المسلمين ومن غير العرب يحرصون أيضا على زيارته.

وكان قد سُمي باسم والدة باني المسجد “مسجد السيدة فاطمة” وكان البعض يعتقدون أنه مسجد السيدة فاطمة الزهراء ولإزالة هذا الالتباس تم تغيير اسمه إلى اسم مسجد الرحمة.

ويتسع المسجد إلى 1800 مصلي من الرجال و 800 مصلي من النساء، وهو أحد وأميز المساجد في جدة، وتحيط به مياه البحر من جميع الاتجاهات، وامتزجت فيه العمارة الإسلامية بالعمارة الحديثة.

ويستقطب المسجد الذي شيد على ساحل البحر الأحمر، عدداً كبيراً من الزوار والسياح لأداء الصلاة والاستمتاع بمنظره الخارجي والداخلي، إذ ينفرد بتصاميم وديكورات داخلية مميزة.