تحدث رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن موعد الكشف عن آلية توثيق البطولات.

وقال المسحل في تصريحات عبر “SSC”: “موضوع توثيق تاريخ بطولات الكرة السعودية سيتم، وسوف يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، والظروف هي من أخرتنا، وسنوثق البطولات من وقت نشأة كرة القدم في الدولة السعودية، وليس من تاريخ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأضاف: “بعد المونديال سنعلن عن الآلية لتوثيق البطولات من عام 1947 وكيف سيتم تأدية العمل وبطريقة سترضي الجميع، وتاريخنا فيه ثراء كبير، 1947 حضر الملك عبدالعزيز مباراة نهائية وتوج الفائزين، والملك المؤسس من بدأ الحضور وتتويج الفرق وهذا تاريخ سنعود له ونوثقه”.

وتابع: “تاريخ كرة القدم السعودية ليس طويلا يصعب حصره، التاريخ لا يتجاوز 70 سنة، واتحاد الكرة تم الاعتراف به منذ 1956م وسنوثق البطولات منذ وقت الملك المؤسس”.

واستكمل: “لا نخاف من التوثيق، وسنرضي الجميع حتى على مستوى الجمعية العمومية، ولا نريد أن نبخس تاريخ أو حق أي نادي، والبطولات معروفة وكل نادي يعرفها”.