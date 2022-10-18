أثار المطرب الشعبي العراقي سعدون الساعدي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي على إثر تداول فيديوهات له وهو داخل مدرسة زهرة المدائن للبنات التابعة لمديرية تربية الرصافة الثالثة.

وظهر الساعدي في الفيديو وهو يؤدي حركة شهيرة من إحدى أغانيه أثناء وقوفه مع الكادر التعليمي الخاص بالمدرسة أثناء وقت الاصطفاف، الأمر الذي أثار غضب البعض وانتقدوا الأوضاع المتدهورة للتعليم في العراق.

وسخر آخرون من تواجد المطرب الشعبي في المدرسة، وأطلقوا تعليقات ساخرة بشأنه، فيما وجه وزير التربية العراقي علي الدليمي بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

يذكر أن “الساعدي” اشتهر بإقامة حفلات الأعراس والخطوبة وغيرها مقابل مبالغ مالية، ويحظى بشهرة كبيرة مقارنة بالفنانين الشعبيين الآخرين.