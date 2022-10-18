أعلنت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم رفض احتجاج نادي الطائي ضد نادي الهلال بشأن تشابه أطقم لاعبي المنافس مع الحارس وتأخر بدء المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي.

وشملت قرارات اللجنة تغريم الطائي 100 ألف ريال بسبب رمي الجماهير 44 علبة مياه تجاه المضمار وإصابة المنسق الإعلامي في مباراة الفريق ضد الهلال.

كما أصدرت اللجنة أيضا عقوبة بحق نادي الهلال، إذ تم تغريمه 10 ألاف ريال بسبب تأخر النزول إلى الملعب في المباراة ذاتها التي كانت أمام الطائي.

يذكر أن المباراة بين الهلال والطائي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات دوري روشن السعودي.