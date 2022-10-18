كشفت مصادر اليوم الثلاثاء إن دولة الأرجنتين طالبت باعتقال محسن رضائي، المساعد الاقتصادي الحالي للرئيس الإيراني، خلال رحلته إلى قطر، لتورطه في تفجير المركز اليهودي في بوينس آيرس عام 1994.

ووقع المدعون الخاصين بالبلاد عريضة وأرسلوها إلى وزارة الخارجية الأرجنتينية، أشاروا فيها إلى إنذار الإنتربول الأحمر ضد محسن رضائي ورحلته إلى قطر، مطالبين باعتقاله باستخدام كل الوسائل الدبلوماسية المناسبة.

وأكد مصدر دبلوماسي لوكالة “فرانس برس” إنه بعدما تأكد وجود المسؤول الإيراني في قطر، قبلت وزارة الخارجية الأرجنتينية طلب المدعين الخاصين، وطلبت من الإنتربول التعاون في اعتقاله.