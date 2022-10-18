لقي المغني الشهير من هايتي مايكل بنجامين والمعروف بميكابين ، والذي يبلغ من العمر 41 عاماً، مصرعه وهو على خشبة المسرح أمام نحو عشرة آلاف متفرج.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور تظهر الإعياء على ميكابين قبل بداية الحفلة، وبعد صعوده على المسرح أصيب بوعكة صحية ولم يستطع الأطباء إنقاذه.

وكان ميكابين قد غرد في نفس يوم الوفاة، وقبل الحفل بقليل وكتب: “حظا طيبا للفرقة الموسيقية كاريمي”.

وكان الفنان قد تلقى دعوة من فرقة كاريمي الهايتية للغناء سويا في قاعة”آكور أرينا” لكنه فارق الحياة خلال الحفل يوم السبت.